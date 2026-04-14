У межах зниження наступального потенціалу російського агресора вчора та у ніч на 14 квітня підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці важливих об’єктів.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ, передає Інше ТВ.

Так, наші воїни били по місцях зберігання ударних безпілотних літальних апаратів у районі аеропорту “Донецьк” на ТОТ Донецької області. Удару завдано підрозділами Повітряних Сил Збройних Сил України із застосуванням крилатих ракет SCALP та керованих авіаційних бомб GBU-39.

Ударними українськими БпЛА уражено склади боєприпасів противника в районах населених пунктів Азовське Запорізької області, Урзуф та Куликівське Донецької області.

Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються.

Також у межах зниження можливостей протиповітряної оборони російського агресора підрозділи Сил оборони України продовжують завдавати вогневого ураження по засобах ППО противника. Зокрема уражено радіолокаційну станцію “Небо-У” (м. Феодосія, ТОТ АР Крим).

Крім цього, підтверджено ураження 13.04.2026 радіолокаційної станції системи контролю повітряного простору в районі Ніколаєвки і радіолокаційної станції “Каста-2Е” поблизу населеного пункту Лубяноє-Пєрвоє. Обидва об’єкти розташовані на території Бєлгородської області рф.

Окремо підтверджено ураження 13.04.2026 зенітного ракетного комплексу “Тор-М1” в районі населеного пункту Лозове (ТОТ Луганської області).

Ступінь пошкоджень уточнюється.

