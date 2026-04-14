Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.04.26 орієнтовно склали:
особового складу – близько 1 312 960 (+820) осіб
бойових броньованих машин – 24 389 (+3) од.
артилерійських систем – 39 953 (+38) од.
РСЗВ – 1 732 (+4) од.
засоби ППО – 1 346 (+0) од.
літаків – 435 (+0) од.
гелікоптерів – 350 (+0) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 237 853 (+2 459) од.
крилаті ракети – 4 517 (+0) од.
кораблі / катери – 33 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 89 300 (+201) од.
спеціальна техніка – 4 123 (+0) од.
Дані уточнюються.