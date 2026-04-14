У березні 2026 року до служби у справах дітей адміністрації Центрального району звернувся хлопчик, який був змушений втекти з дому через знущання з боку вітчима. За словами дитини, мати не могла протистояти чоловікові та сама неодноразово зазнавала насильства на очах у сина.

Про історію хлопця розповіли в адміністрації Центрального району, передає Інше ТВ.

Хлопця постійно карали за різні «провини», змушували письмово описувати їх у зошиті, визнаючи свою вину. Поки він цього не робив, йому не давали їсти. Також дитину могли на кілька годин зачиняти у підвалі без світла. Єдиною розрадою для нього було виготовлення з паперу 3D-фігур роботів і машин, але за «провини» йому забороняли і це.

Зважаючи на стан дитини та її небажання повертатися додому, хлопчика тимчасово влаштовано до бабусі та дідуся по лінії батька. Про факт жорстокого поводження повідомлено правоохоронні органи.

Рішенням виконкому Миколаївської міської ради дитину відібрано у батьків. До Заводського районного суду подано позов органу опіки та піклування про відібрання дитини без позбавлення батьківських прав.

