Про це повідомив міністр оборони Іван Федоров.

-Провів розмови з міністрами оборони Бельгії Тео Франкеном та Іспанії Маргаритою Роблес. Синхронізували ключові напрями співпраці — посилення протиповітряної оборони, розвиток дронових спроможностей та «чеської ініціативи» для забезпечення фронту артилерією далекобійного ураження.

Бельгія виділяє цього року €1 млрд оборонної допомоги Україні. Також країна підтвердила намір передати Україні додаткові винищувачі F-16 та забезпечити постачання запчастин для наявних літаків.

Цьогоріч Іспанія також надає €1 млрд на підтримку України. Під час зустрічі приділили увагу розвитку співпраці оборонних індустрій, зокрема в межах європейського механізму SAFE. Ми готові запропонувати перелік виробників, які можуть налагодити співпрацю з іспанськими компаніями.

Зі свого боку, Україна також запропонувала можливість тестувати іспанські безпілотники в бойових умовах.

Подякував Бельгії та Іспанії за послідовну підтримку. Завдяки win-win співпраці з партнерами Україна продовжує стримувати просування ворога на землі та деокуповувати території, захищати небо й підвищувати ефективність перехоплення ракет і дронів, а також посилювати удари по економіці росії, – повідомив Федоров.