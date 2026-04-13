У Москві першокурсник кинув свій мокасин у саркофаг із Леніним у Мавзолеї через незгоду з його політикою.

Цей випадок стався вдень 8 квітня. 18-річний Костянтин Б. відстояв чергу до Мавзолею Леніна, дійшов до саркофагу з тілом і кинув у нього свій мокасин. Пізніше студент коледжу пояснив це тим, що не погоджується з його економічною та релігійною політикою, передають російські пабліки.

На засіданні він не визнав своєї провини і пояснив свій «замах» на політика розбіжністю з поглядів. Тверський суд призначив йому 10 діб адміністративного арешту у справі дрібного хуліганства.