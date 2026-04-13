Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) уважно відстежує ситуацію з новим, суттєво мутованим варіантом коронавірусу, який вже виявлено у 23 країнах світу.

Випадки зараження штамом “Цикада”, що офіційно позначають BA.3.2, зафіксовані, зокрема, у США, Гонконгу, Мозамбіку та Великій Британії.

Попри значну кількість мутацій, наразі немає підстав вважати, що цей варіант є небезпечнішим за попередні. Водночас фахівці звертають увагу на цікаву тенденцію: діти, схоже, заражаються ним частіше, ніж дорослі, пише ВВС.

Тож головне питання залишається відкритим — чи справді “Цикада” є приводом для занепокоєння, чи це лише черговий етап у тривалій еволюції вірусу, з яким світ уже навчився жити?

Що відомо про “Цикаду”?

Штам BA.3.2, який отримав неофіційну назву “Цикада”, назвали так через його особливу поведінку після виявлення. У деяких регіонах світу він ніби “завмирав” і тривалий час не демонстрував активного поширення – подібно до цикад, що здатні роками перебувати у стані спокою під землею.

Минулого місяця американський Центр з контролю та профілактики захворювань (CDC) повідомив про випадки інфікування вже у 25 штатах США.

У звіті зазначається, що варіант BA.3.2 виявили у зразках мазків з носа чотирьох мандрівників, у клінічних матеріалах п’яти пацієнтів, а також у 132 пробах стічних вод – один з непрямих, але важливих інструментів епідеміологічного моніторингу.

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) тим часом внесла цей штам до категорії “під наглядом”. Це означає, що він потребує посиленого спостереження, а фахівці наразі з’ясовують, чи може він становити суттєву загрозу для глобального громадського здоров’я.

Чи справді діти більш вразливі до цього штаму?

Аналіз даних щодо випадків захворювання в Нью-Йорку свідчить: у дітей імовірність отримати позитивний тест на BA.3.2 може бути вищою, ніж у дорослих.

Водночас самі науковці наголошують на обережності в інтерпретації цих даних. Як зазначає професор Равіндра Гупта з Кембриджського інституту терапевтичної імунології та інфекційних захворювань, результати поки що не пройшли рецензування і не були офіційно оприлюднені. Однак, за його словами, загальна картина “виглядає переконливо”.

Існує кілька гіпотез, які можуть пояснювати таку тенденцію. Одна з них полягає в тому, що імунній системі людини складно розпізнати “Цикаду”, адже це відносно новий варіант, з яким організм раніше не стикався.

Гупта зазначає, що дитячий імунітет загалом менш “натренований”, оскільки діти ще не встигли контактувати з великою кількістю різних вірусів і варіантів COVID-19. Відповідно, їхня імунна відповідь може бути слабшою.

Водночас у дорослих з роками формується складніша система антитіл, яка допомагає ефективніше протидіяти інфекціям. Саме цей накопичений імунний досвід може частково пояснювати різницю у чутливості до вірусу.

Інша гіпотеза, яку розглядають дослідники, пов’язує можливу вищу захворюваність дітей із суттєвими мутаціями у білку вірусу, що може впливати на його здатність проникати в організм і “обходити” імунний захист.

Команда Гупти нині збирає зразки від дітей, щоб провести додаткові дослідження й точніше зрозуміти, чому саме цей варіант, схоже, частіше вражає молодших пацієнтів.

Як проявляються симптоми?

Наразі немає даних, які б свідчили, що “Цикада” спричиняє тяжчий перебіг хвороби порівняно з іншими варіантами COVID-19.

“Також немає якихось специфічних симптомів, які траплялися б частіше”, — зазначає професор Пол Гантер, епідеміолог з університету Східної Англії.

Загалом COVID-19 може проявлятися широким спектром симптомів: підвищеною температурою, кашлем, болем у горлі, закладеністю носа, втомою, головним болем, ломотою в тілі, задишкою та діареєю.

“Вірус вражає ті самі клітини незалежно від штаму… тому симптоми, які ви відчуваєте, залишаються більш-менш однаковими”, — пояснює вірусолог Ієн Джонс з університету Редінга у Британії.

Чому цей варіант так сильно мутував?

Усі віруси з часом зазнають мутацій, однак РНК-віруси, до яких належить і COVID-19, змінюються особливо швидко.

Американський Центр з контролю та профілактики захворювань (CDC) охарактеризував штам BA.3.2 як “високодивергентний”. Це означає, що він суттєво відрізняється від початкового варіанту “Омікрон”.

За словами вірусолога Ієна Джонса, такі мутації можуть ускладнювати розпізнавання вірусу імунною системою та частково дозволяють йому обходити вже сформований імунітет.

“Вірус, очевидно, досягає успіху: він обходить антитіла в організмі людей, і тому кількість випадків зараження поступово зростає”, – додає він.

Чи працюватиме вакцина?

Через ці мутації вакцини проти COVID-19 можуть стати дещо менш ефективними у захисті від штаму “Цикада”. Водночас експерти наголошують: наявні вакцини все одно забезпечують певний рівень захисту від цього варіанту.

“Ви можете заразитися, але хвороба, ймовірно, перебігатиме у легкій формі”, – пояснює Ієн Джонс.

За даними ВООЗ, станом на сьогодні щеплення проти COVID-19 отримали близько 67% населення світу.

Втім, доступ до оновлених бустерних вакцин, спеціально адаптованих під нові штами, значною мірою залежить від регіону та його ресурсів.

Джонс додає, що фармацевтичні компанії, ймовірно, розроблятимуть окрему оновлену версію вакцини, спрямовану саме проти “Цикади”, лише у разі різкого зростання кількості випадків або ускладнення перебігу хвороби.

Чи варто нам хвилюватися?

Епідеміолог Пол Гантер зазначає, що поява нових варіантів COVID-19 сама по собі не є чимось несподіваним.

“Ми й надалі спостерігатимемо появу нових штамів доти, доки на планеті житимуть люди. Малоймовірно, що SARS-CoV-2 коли-небудь повністю зникне”, – додає він.

Водночас експерт підкреслює: зростання кількості випадків зараження штамом “Цикада” не обов’язково означає збільшення загальної захворюваності на COVID-19 чи рівня смертності.

“Нові варіанти з’являтимуться регулярно й можуть спричиняти чергові хвилі захворюваності, однак, найімовірніше, ми й надалі бачитимемо зниження кількості тяжких випадків і смертей”, – зазначає він.

У грудні ВООЗ заявила, що наразі немає даних про зростання кількості тяжких форм хвороби, госпіталізацій або смертей, пов’язаних із “Цикадою”. Організація також оцінила ризик для громадського здоров’я як низький.

“COVID-19 нині став однією зі звичних зимових респіраторних інфекцій, і людям просто потрібно це враховувати, – каже Гантер. – Якщо вони вважають, що вакцина може бути корисною, варто зробити щеплення”.

Водночас групи ризику – зокрема люди старше 65 років, пацієнти з ослабленим імунітетом і хронічними захворюваннями – можуть переносити інфекцію значно важче.

“Важливо вчасно звернутися за медичною допомогою, якщо у дитини вже є захворювання легень, серця або імунодефіцит, – зазначає Равіндра Гупта. – Але у більшості здорових дітей хвороба має пройти самостійно”.