Поки вся увага світу прикута до подій у Перській затоці, Китай фактично анексував територію у спірній частині Південно-Китайського моря, побудувавши штучний острів за 400 км від В’єтнаму.

Про це пишуть Forbеs, The Telegraph, The Еconomist та ВВС.

З жовтня минулого року Китай перетворив колись безлюдну піщану мілину в Південно-Китайському морі на атол площею 600 гектарів. Будівництво йшло з дивовижною швидкістю, перетворивши риф Антилопа на острів.

“Ще більш шокуючим є те, що світ переважно мовчить щодо дій Китаю”, – зазначає Forbes. На думку ЗМІ, Пекін веде “юридичну війну” та відпрацьовує бойові дії на очах у всього світу.

Перший офіційний протест В’єтнаму пролунав лише у березні, більш ніж через п’ять місяців після початку днопоглиблювальних робіт.

Пекін традиційно відкидає звинувачення.

Речник міністерства закордонних справ Китаю заявив, що масштабний інженерний проєкт “спрямований на покращення умов життя та праці на островах і розвиток місцевої економіки”.

Це здається неправдоподібним, пише The Economist. За даними самого Китаю, на всіх островах Південно-Китайського моря проживає не більше 2000 його громадян (не враховуючи тисячі військовослужбовців). Майже всі їх направили туди, щоб допомогти Пекіну заявити свої претензії на морську територію.

Натомість риф Антилопи починає дуже нагадувати велику військову авіабазу Китаю.

Супутникові знімки зафіксували на новому об’єкті понад 50 споруд разом із причалами та ділянку близько 2700 метрів завдовжки, придатну для злітної смуги.

До лютого на острові працювали 22 земснаряди, створено кілька квадратних кілометрів нової суші та понад 15 квадратних кілометрів намитої території.

На думку експертів, це дасть Китаю величезну перевагу в разі конфлікту навколо Тайваню.

Крім того, нова база розташована всього за 300 кілометрів від бази підводних човнів КНР, це може дозволити китайцям ефективніше блокувати розвідувальні операції США.

Спірна територія

Риф Антилопи розташований у Парасельських островах. Китай контролює їх із 1974 року після захоплення у Південного В’єтнаму.

Однак на риф водночас претендують Китай, Тайвань і В’єтнам.

Існують різні думки щодо того, чи є Риф Антилопи, за міжнародним правом, скелею чи рифом.

Але у будь-якому разі, це не острів, тому він не дає права на територіальне море чи виключну економічну зону.

Підпис до фото,Супутникові знімки Рифу Антилопи 16 грудня 2025 року (ліворуч) і 7 березня 2026

Китай намагається легалізувати захоплення через власне тлумачення морського права, яке Forbes називає незаконним. Як зазначає видання, згідно з Конвенцією ООН, статус об’єкта визначається до намиву, тож створення штучного острова не дає нових прав.

Світ майже не реагував на роботи, що почалися три роки тому, звертає увагу Forbes.

У 2023 році оголосили тендер на оцінку, у 2025 почалося днопоглиблення, а в 2026 – активне будівництво.

Схоже намивання островів Китаєм уже визнавали незаконним за Конвенцією ООН.

У 2013–2015 роках Китай створив сім штучних островів у Спратлі, посиливши контроль і розвідку, але порушивши права сусідів. У 2016 році арбітраж постановив, що такі роботи знищують коралові рифи й суперечать зобов’язанням Китаю щодо захисту морського середовища.

Щось схоже за десять років до анексії Криму робила Росія – намивала дамбу до української коси Тузла, щоб змінити статус Керченської протоки.