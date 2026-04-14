Ворожі обстріли в Миколаївській області за минулу добу, станом на 07:00 ранку 14 квітня:

Вчора ввечері ворог атакував область БпЛА типу «Shahed 131/136». Під ударом були об’єкти енергетичної інфраструктури. Внаслідок атаки було знеструмлено три населені пункти Миколаївського району. Відновлювальні роботи тривають. Станом на ранок один населений пункт залишається без електропостачання повністю, ще один – частково. Постраждалих немає.

Миколаївський район

Учора ворог чотири рази атакував FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади. Внаслідок одного з обстрілів у с. Дніпровське пошкоджено господарську споруду та автомобільний причіп. Постраждалих немає.