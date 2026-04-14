Туреччина може вдатися до військових дій проти Ізраїлю, якщо це буде необхідно, заявив президент Реджеп Таїп Ердоган, порівнявши можливий сценарій із попередніми операціями Анкари в Карабасі та Лівії.

Про це пише The Jerusalem Post, передає Zn.ua.

Ердоган звинуватив Ізраїль у звірствах проти Палестини та Лівану і пригрозив потенційною військовою відповіддю.

«Закривавлена мережа геноциду продовжує вбивати невинних дітей, жінок і цивільних без жодних правил чи принципів, ігноруючи всі людські цінності», — заявив він під час виступу на конференції азійських політичних партій у Стамбулі.

«Попри перемир’я, Ізраїль змусив 1,2 мільйона ліванців покинути свої домівки через атаки на цивільні об’єкти», — сказав Ердоган, хоча Ізраїль і США заперечують, що Ліван входить до домовленостей про перемир’я з Іраном.

Він також назвав дії Ізраїлю «варварськими» та згадав ухвалений Кнесетом суперечливий закон, який передбачає смертну кару для терористів. За словами турецького президента, цей закон нібито спрямований виключно проти палестинських в’язнів.

Відповідаючи на запитання журналістів пізніше того ж дня, Ердоган ще більше загострив риторику, припустивши можливість військового зіткнення.

«Ми повинні бути сильними, щоб не дозволити Ізраїлю робити це з Палестиною. Як ми увійшли в Карабах, як ми увійшли в Лівію — так само ми можемо вчинити і тут. Ніщо нам не заважає. Нам просто потрібно бути сильними, щоб зробити ці кроки», — сказав він.

Жорстка риторика Ердогана є частиною його політичної лінії, спрямованої на позиціонування Туреччини як ключового захисника прав палестинців.

Відповідь Ізраїлю

На ці заяви різко відреагував міністр спадщини Ізраїлю Аміхай Еліяху, який звинуватив Ердогана в лицемірстві.

Він нагадав про історію територіальної експансії Туреччини на Кіпрі та ставлення до меншин, зокрема курдів.

«Туреччина, яка окупувала Північний Кіпр і контролює курдські території на сході, сміє повчати нас моралі. Туреччина, яка побудувала свою економіку на Вірменському геноциді, сміє звинувачувати нас у геноциді. Туреччина, яка насильно ісламізує суспільство, сміє говорити про права людини», — заявив Еліяху.

«Лицемірний Ердоган нікого не вразить цим цирком», — додав він, назвавши турецького президента «мегаломанським диктатором» з «імперіалістичними амбіціями», який «уявляє себе османським султаном, будучи лише жалюгідним тираном країни з економікою, що руйнується, і мертвою демократією».

Еліяху також натякнув, що Ізраїль має переглянути відносини з Туреччиною і може повністю розірвати дипломатичні зв’язки.

Ескалація після судових рішень у Туреччині

Ці гострі заяви пролунали після того, як у п’ятницю турецький суд висунув обвинувачення проти прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу та ще 35 ізраїльських чиновників, включно з міністром оборони Ісраелем Кацем і міністром національної безпеки Ітамаром Бен-Гвіром.

Йдеться про їхню роль у перехопленні «Газа-флотилії» Sumud у жовтні 2025 року. Прокуратура Стамбула звинуватила їх в участі у військовій операції проти цивільних у міжнародних водах.

Учасники флотилії, серед яких була активістка Грета Тунберг, були затримані ізраїльською владою. Це призвело до рішення Туреччини видати ордери на арешт ізраїльських посадовців.

Обвинувачення, які передбачають тривалі терміни ув’язнення, ще більше загострили напруження між країнами.

Уряд Ердогана заявляє, що діє в межах міжнародного права, тоді як Ізраїль звинувачує Туреччину в лицемірстві та втручанні в регіональні конфлікти.

Нетаньягу та інші ізраїльські чиновники відповіли різкими заявами, назвавши Ердогана «паперовим тигром».

Міністр Бен-Гвір у соцмережах написав: «Ердоган, ти розумієш англійську? F*ck you…».

У відповідь МЗС Туреччини назвало Нетаньягу «Гітлером нашого часу».