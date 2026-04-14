Міністерстві охорони здоров’я України відбулась робоча зустріч із представниками Ради міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX), під час якої сторони обговорили посилення співпраці у сфері психічного здоров’я, реабілітації та підготовки фахівців, які надають психосоціальну допомогу ветеранам та членам їхніх родин.

До зустрічі долучився заступник Міністра охорони здоров’я України Євгеній Гончар, директорка Центру психічного здоров’я та реабілітації ветеранів «Лісова поляна» Ксенія Возніцина, представники профільних підрозділів МОЗ, а також Директорка IREX в Україні Юлія Ткачук і старша керівниця програми «Український фонд швидкого реагування» Вікторія Климчук-Длугач.

Ключовою темою зустрічі стало обговорення спільного навчального проєкту для фахівців центрів ментального здоров’я. Йдеться про підготовку 300 спеціалістів з усієї України, які працюватимуть із ветеранами та їхніми родинами. Програма передбачає практичну підготовку з надання психосоціальної допомоги, зокрема роботи з травмою та стресовими розладами.

“Розвиток послуг реабілітації та підтримки психічного здоров’я є одним із ключових пріоритетів Міністерства. Саме тому ми разом із міжнародними партнерами працюємо над підготовкою фахівців і впровадженням системних рішень, спрямованих на забезпечення якісної підтримки ветеранів та їхніх родин”, – зазначив заступник Міністра охорони здоров’я України Євгеній Гончар.

В цьому контексті також обговорили розвиток психічного здоров’я як частину реабілітації. Йшлося про необхідність підготовки фахівців і впровадження системи супервізії для тих, хто працює з пацієнтами: від лікарів до психологів і соціальних працівників. Також наголосили на важливості впровадження цих змін у роботі центрів ментального здоров’я та закладів охорони здоров’я.

“IREX підтримує системні рішення через розвиток спроможності фахівців, обмін досвідом і впровадження практичних підходів, що працюють. Співпраця з Міністерством охорони здоров’я України дозволяє масштабувати такі рішення та робити їх стійкими, щоб підтримка та реабілітація ветеранів і цивільних була доступною та якісною в довгостроковій перспективі”, – повідомила директор IREX в Україні Юлія Ткачук.

Також йшлося про необхідність розвитку управлінських навичок у керівників медичних закладів. Зокрема, про створення навчальних програм із менеджменту та ефективної організації роботи закладів.

Окремо розглянули подальші плани щодо навчання протезистів і реабілітаційних команд, а також удосконалення нормативної бази та адаптацію навчальних програм до міжнародних стандартів.

За результатами зустрічі сторони підтвердили готовність поглиблювати співпрацю та домовилися координувати подальші кроки для реалізації спільних проєктів у сфері психічного здоров’я та реабілітації в Україні.

Нагадаємо, незалежно від статусу військові та цивільні можуть отримати кваліфіковану реабілітаційну допомогу мультидисциплінарної команди фахівців безпосередньо в лікарні, одразу після стабілізації стану. При цьому всі послуги надаються безоплатно в рамках Програми медичних гарантій.

Довідково

Рада міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX) – міжнародна організація, що працює в Україні у сфері розвитку громадянського суспільства, освіти та підтримки стійкості громад. За підтримки Державного департаменту США IREX реалізує, зокрема, програму «Український фонд швидкого реагування», спрямовану на допомогу у подоланні наслідків війни.

У межах діяльності в Україні IREX співпрацює з державними інституціями, громадами та громадськими організаціями, підтримує гуманітарні ініціативи, реалізує освітні та тренінгові програми, зокрема для фахівців у сфері психічного здоров’я, соціальної роботи та медицини, а також надає допомогу ветеранам і постраждалим від війни.