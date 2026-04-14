Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн не чекала і дня після того, як Угорщина проголосувала за відставку Віктора Орбана, щоб закликати ЄС отримати більше влади над національними урядами для примусового прийняття рішень у зовнішній політиці.

Про це пише Politico.

Уряди повинні мати можливість просувати політику ЄС — з питань, які можуть включати санкції проти Росії та фінансування України — більшістю голосів, а не дозволяти окремим країнам використовувати право вето, сказала вона журналістам у Брюсселі. За часів Орбана, прем’єр-міністра Угорщини протягом 16 років, Угорщина часто блокувала рішення у зовнішній політиці.

«Перехід до голосування кваліфікованою більшістю у зовнішній політиці є важливим способом уникнути системних блокувань, як ми бачили в минулому», — сказала вона. Вона закликала уряди, яким доведеться погодитися на будь-які зміни, «використати імпульс зараз».

Будь-яка зміна буде дуже суперечливою, і навіть деякі типово проєвропейські країни, ймовірно, будуть ухилятися від перспективи втрати контролю над зовнішньою політикою та зіткнуться з можливістю необхідності відмовлятися від рішень, яким вони протистоять.

Комісія швидко почне взаємодіяти з новим угорським урядом після його вступу на посаду, зазначивши, що новий прем’єр-міністр Петер Мадяр чітко продемонстрував проєвропейський напрямок під час кампанії.

«Ми вже бачимо, що [він] дуже чітко налаштований на європейський шлях… зобов’язуючи новий уряд продовжувати співпрацю з нами», – сказала вона, додавши, що прогрес у фінансуванні та реформах ЄС буде пріоритетом, оскільки «угорський народ цього заслуговує».

Фон дер Ляєн привітала результати виборів в Угорщині, назвавши їх «днем святкування», і сказала, що в результаті ЄС став сильнішим і більш єдиним.

«Народ Угорщини висловився і повернув собі своє європейське завдання», – сказала вона. «Це перемога фундаментальних свобод».

Орбан, найавтократичніший лідер ЄС – близький союзник президента США Дональда Трампа та президента Росії Володимира Путіна – програв з переконливим відривом на недільному голосуванні на тлі найвищої явки в демократичній історії Угорщини.

«Попереду ще багато роботи. Угорщина повертається до європейської частини», – сказала фон дер Ляєн.