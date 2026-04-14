Про це під час спільної пресконференції із президентом України Зеленським сказав канцлер Німеччини Мерц.

-Ми разом з Україною працюватимемо над тим, щоб зменшити кількість українських чоловіків, які виїжджають за кордон у пошуках притулку. Це абсолютно необхідно, щоб Україна могла себе захищати, щоб була і надалі єдність українського суспільства, і для того, щоб можна було Україну дійсно відбудувати, – сказав Мерц.

Зеленський підтвердив – спецслужби України та Німеччини повинні працювати у напрямку повернення чоловіків мобілізаційного віку, які покинули кордони України незаконно.

-ЗСУ хотіли б, щоб хлопці мобілізаційного віку повернулися з-за кордону. Воїнам на фронті потрібні ротації. У них є сім’ї, вони захищають свій дім. і всю державу, але відповідальність має нести кожна людина, яка є громадянином України, яка має сили для цього, конституційний обов’язок і мобілізаційний вік, сказав Зеленський.