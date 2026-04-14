Смола миррового дерева, важливий компонент люксових парфумів, може зникнути через безпрецедентну посуху. Дорослі дерева дають менше смоли, а молоді – погано приживаються.

Про це пише RFI Українською з посиланням на Associated Press, передає Інше ТВ.

Ключовий компонент елітних ароматів потрапляє на світові ринки з найуразливіших місць на планеті. Миррову смолу використовують для краси, здоров’я та релігійних практик віддавна. Але її досі збирають вручну: це допомагає захистити дерева й отримати матеріал найвищої якості.

Робітники заробляють від 3,5 до 10 доларів за один зібраний кілограм смоли. Натомість ціна флакона парфумів на її основі сягає 500 доларів. Це такі відомі модні бренди, як Tom Ford, Comme des Garcons та Jo Malone.

Нині більшу частину ефіопської мирри скуповують торговці з сусідньої Сомалі. Дослідники, яких підтримала торгова група Американської асоціації рослинних продуктів та некомерційна організація Born Globa, відвідали миррові ліси. На їхню думку, збирачі смоли мають одержувати більше прибутку, аніж посередники в непрозорому ланцюжку постач.

Дослідники виявили, що громади збирають смолу з природних ран дерев, а не зрізають її ножем. Це захищає дерева від шкідників та хвороб.

А втім, значною проблемою для цього традиційного промислу стали посухи. Регіон давно страждає від них, але нинішня стала історичною. Експерти звинувачують у цьому зміну клімату. Без достатньої кількості опадів можуть загинути не лише саджанці, а й дорослі дерева.

«Ми глибоко стурбовані скороченням популяції миррових дерев», — каже місцевий старійшина Мохамед Осман Міїр.

За даними Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО), останні 11 років були найтеплішими за всю історію спостережень, а океан невпинно нагрівається. 2025 року температура землі була на 1,44 °C вище, аніж середній показник, зафіксований упродовж 1850-1900 років. Торік лише в Європі через аномальну спеку загинуло 16 тисяч людей.

Через кліматичну кризу зникнення загрожує й багатьом уже звичним для нас продуктам харчування. Як розповідали журналісти RFI Українською, через нагрівання вже за 30 років 50% земель, на яких вирощують кавові зерна, можуть стати непридатними для цього. За деякими прогнозами, із раціону зникнуть шоколад та банани.

