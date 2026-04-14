Як повідомляло ІншеТВ, У Миколаєві викрито групу медиків, які допомагали чоловікам уникати мобілізації – за $11 тис. (ФОТО). Вони пропонували оформити за грошову винагороду інвалідність 3-ї групи. Але виявилося, що лікарі, які були задіяні в схемі, самі інваліди 3-ї групи.

Це стало відомо під час обрання їм запобіжного заходу.

Як повідомила пресслужба Центрального районного суду Миколаєва, слідчим суддею Іваном Дірком розглянуто клопотання про застосування міри запобіжного заходу до лікаря-хірурга – члена експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи однієї з миколаївських лікарень та лікаря ортопеда-травматолога того ж медзакладу.

Відповідно до матеріалів клопотання, хірург запронував військовозобов’язаному оформити за грошову винагороду інвалідність 3-ї групи, що давало б останньому право на визнання його тимчасово непридатним до військової служби. Сума винагороди у розмірі 11 тис доларів США мала бути сплачена двома траншами по 5 та 6 тис доларів США.

До цієї діяльності підозрюваний залучив свого колегу, лікаря ортопеда-травматолога.

В подальшому, вони оформлювали фіктивні медичні документи, зокрема, щодо проходження стаціонарного лікування, інструктували чоловіка стосовно симуляції симптомів під час оцінювання експертною командою. При цьому, чоловік обстеження та лікування не проходив і не з’являвся до медичного закладу, хоча матеріали справи містять висновки відповідних медичних досліджень.

Після отримання другого траншу в сумі 6 тис доларів США, у лікаря-ортопеда було вилучено частину цих коштів у сумі 4,5 тис доларів, а загальна сума вилучена під час обшуків, зокрема, в службовому кабінеті склала близько 20 тис доларів США.

Обидва медпрацівника також є інвалідами 3-ї групи.

У судовому засіданні, лікар-хірург заперечив факт перешкоджання діяльності ЗС України, водночас визнав, що отримував грошові кошти за оформлення інвалідності. Зазначав, що хотів заробити. Він визнав винуватість за цим епізодом, просив суд застосувати запобіжний захід не пов’язаний з триманням під вартою, враховуючи, що в нього на утриманні дружина і маленька дитина та хворі батьки.

Захисник заперечив проти задоволення клопотання, зазначив, що підозра необгрунтована, вказані ризики носять формальний характер, будь-який інший запобіжний захід забезпечить належну процесуальну поведінку підозрюваного.

За результатами розгляду, слідчий суддя Іван Дірко ухвалив застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Аналогічний запобіжний захід застосовано стосовно іншого фігуранта провадження.