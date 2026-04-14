Саудівська Аравія реалізувала один із найамбітніших екологічних проєктів світу, створивши повноводну річку там, де тисячоліттями були лише пісок та каміння. Тепер 120-кілометрова долина Ваді-Ханіфа стала домівкою для десятків видів тварин, використовуючи лише очищені стоки столиці.

Про це повідомляє Ecoticias.

Щодня Ер-Ріяд спрямовує у пустелю близько 1 мільйона кубічних метрів води. Це не просто технічний злив — це складна екосистема, яка очищується природним шляхом.

Замість дорогих хімікатів інженери використали сонячне світло, кисень та мікроорганізми. Вода долає шлях через 140 спеціальних комірок та гребель, які насичують її киснем і дозволяють водоростям поглинати забруднення під час руху.

Завдяки постійному потоку в самому серці Аравійської пустелі виник зелений коридор. Тут висадили десятки тисяч пальм та пустельних дерев, які створили тінь і стабілізували береги. Вчені вже зафіксували в новій річці 15 видів птахів та 9 видів риб, що свідчить про повне відновлення харчових ланцюгів у регіоні.

Проте дослідники застерігають: проєкт ще не ідеальний. Згідно з даними журналу PLOS ONE за 2024 рік, у певних районах річки все ще фіксують підвищений рівень аміаку та важких металів через промислові стоки.

Попри це, досвід Саудівської Аравії доводить: навіть стічні води мегаполіса можуть стати джерелом життя, якщо дати природі шанс на самоочищення під палючим сонцем.