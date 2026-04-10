Прокуратура та СБУ в Миколаєві викрили групу медиків, які налагодили незаконний заробіток на оформленні фіктивної інвалідності.

За даними слідства, 19 вересня 2025 року лікар-хірург – член експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування (створеної замість МСЕК), спільно з лікарем-ортопедом запропонували громадянину, який підлягав мобілізації, оформити за неправомірну вигоду 3-ю групу інвалідності.

Вартість таких «послуг» становила 11 тис. доларів США. Сума мала сплачуватися у дві частини: перша частина – 5 тис. доларів США, друга частина – 6 тис. доларів США після фактичного отримання громадянином 3-ї групи інвалідності.

Для реалізації схеми лікарі склали фіктивні медичні документи, забезпечили імітацію проходження денного стаціонару та провели інструктаж щодо симулювання симптомів захворювання під час оцінювання експертною командою.

7 квітня 2026 року лікарів затримано безпосередньо після отримання другої частини неправомірної вигоди у порядку ст. 208 КПК України.

За процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури їм повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 та ч. 3 ст. 368 КК України, тобто у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, а також в одержанні службовою особою неправомірної вигоди, вчиненому у великому розмірі за попередньою змовою групою осіб.

Під час обшуків правоохоронці вилучили у підозрюваних понад 100 тис. доларів США, 3 600 євро та понад 200 тис. грн, а також мобільні телефони з перепискою і підроблені медичні документи.

За клопотаннями сторони обвинувачення суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх учасників схеми та притягнення їх до відповідальності.

Досудове розслідування здійснює СБУ в Миколаївській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.