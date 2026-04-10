Сьогодні на спецлінію 101 надійшло повідомлення про пожежу у селі Трикратне Олександрівської громади Вознесенського району.

Загоряння виникло у квартирі на другому поверсі двоповерхового житлового будинку. За словами сусідів, у помешканні могли перебувати діти.

До місця події оперативно направили черговий караул підрозділу ДСНС та місцеву пожежну охорону села Олександрівка. Рятувальники швидко ліквідували пожежу на площі 40 кв. м.

Під час з’ясування обставин офіцер-рятувальник громади встановив, що у квартирі на момент виникнення пожежі перебували двоє дітей віком 3 та 14 років.

Помітивши задимлення, старший хлопець не розгубився — він вивів молодшого брата на балкон, адже вхідні двері були зачинені. Сусіди, почувши крики дітей, підставили драбину та допомогли їм спуститися з другого поверху.

Медики, які прибули на місце події, оглянули дітей.

Попередньо, вони не постраждали, однак для повного обстеження обох госпіталізовано до медичного закладу.

Причина виникнення пожежі наразі встановлюється.