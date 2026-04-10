Центр протидії дезінформації фіксує російську інформаційно-психологічну операцію, спрямовану на дискредитацію України напередодні виборів в Угорщині.

У соцмережах поширюється фейкове відео, на якому нібито українські військові обговорюють підготовку заворушення в Будапешті за сценарієм Майдану. Ролик подається як «злитий» з телефону українського військового.

Насправді це відео має ознаки постановки. Особи в кадрі, які «планують Майдан у Будапешті», одягнені у військову форму без знаків розрізнення — жодної конспірації, адже військова форма використана виключно для психологічного привернення уваги. На кадрах не видно облич чи будь-яких деталей, за допомогою яких можна було б ідентифікувати людей чи місце зйомки. Люди на відео говорять українською, але контекст і поведінка виглядають неприродно та штучно. Додає «театральності» й велика карта на стіні, на якій чітко видно напис «Будапешт». росія щомісяця створює низку подібних відео для дискредитації українських військових, цим займаються агенції та театральні студії, які працюють з міноборони ворога.

Також важливо, що перші публікації ролика зафіксовані в акаунтах, які системно поширюють антиукраїнські наративи, співзвучні з російською пропагандою. Паралельно фіксується активізація проросійської мережі блогерів, які просувають наративи про нібито «втручання України у вибори» в Угорщині.

За наявною інформацією, вкидання цього відео є частиною скоординованої операції. Для її здійснення до Будапешта, імовірно, були завезені колишні співробітники «Беркуту», які після 2014 року втекли до росії. Їхня можлива роль — участь у постановочних провокаціях або створення «доказової бази» для подальших звинувачень проти України.

Мета цієї операції — створити штучний привід для звинувачення України у втручанні у внутрішні справи європейських держав, зокрема виборчі процеси, посіяти недовіру до України серед партнерів та вплинути на внутрішньополітичну ситуацію в країнах ЄС, а також НАТО.