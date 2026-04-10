У п’ятницю, 10 квітня, Землю накрила сильна магнітна буря з K-індексом 5. Про це повідомляє УНН з посиланням на meteoagent.com.

Фахівці попередили про можливі перебої в роботі супутників, навігаційних систем і радіозв’язку. Крім того, метеочутливі люди можуть відчувати погіршення самопочуття: головний біль, нудоту, втому та загострення хронічних хвороб.

Таким людям рекомендується більше відпочивати, уникати стресів і фізичних перенавантажень. У цей період пити достатню кількість води, обмежити вживання кави та алкоголю.

Також фахівці рекомендують легкі прогулянки на свіжому повітрі та повноцінний сон. Не зайвим в цей період є спостереження за самопочуттям – важливо тримати під рукою ліки.