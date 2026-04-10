Генеральний секретар НАТО Марк Рютте назвав країни, які гальмують вступ України до Північноатлантичного Альянсу.

Про це він сказав після виступу в Інституті Рональда Рейгана у США 9 квітня, передає УНН.

Цими країнами є Німеччина, Словаччина, Угорщина та США. Рютте також зазначив, що це питання не буде вирішене найближчим часом.

Не думаю, що зараз це (членство України в Альянсі – ред.) перебуває на столі – сказав Генсек НАТО.

Також Марк Рютте додав: він не вважає, що це питання буде вирішене на колективному рівні найближчим часом.