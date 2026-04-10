Здавав в оренду приміщення комунального підприємства за фіктивними відомостями – на Миколаївщині поліцейські викрили на хабарі держслужбовця

Директор КП навмисно зазначив у договорі меншу площу орендованого приміщення для подальшого особистого отримання різниці коштів готівкою без поповнення рахунку підприємства. Поліцейські затримали зловмисника під час отримання частини неправомірної вигоди та оголосили підозру. За скоєне йому загрожує до 10 років ув’язнення та конфіскація майна.

Викрили злочинні дії керівника комунального підприємства слідчі слідчого управління обласного главку поліції разом із оперативниками регіонального управління Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції за процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури.

У ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що до директора комунального підприємства – районної друкарні звернулася підприємець, яка задля розширення підприємницької діяльності у сфері друку рекламної продукції підшукувала нежитлові приміщення, що надаються в оренду.

У свою чергу директор висловив вимогу підприємиці надати неправомірну вигоду у сумі 80 тисяч гривень, по 10 тисяч щомісячно, за укладання договору оренди таких приміщень, що належать комунальному підприємству, шляхом внесення фіктивних відомостей про площу орендованого майна без проведення аукціону. Тобто у документації буде зазначена менша, за фактичну, площа орендованого приміщення і оплата оренди буде перераховуватися на рахунок комунального підприємства, а решта готівкою керівнику.

Щойно посадовець отримав обумовлену частину суми хабаря, правоохоронці затримали його у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Під час слідчих дій поліцейські вилучили 40 тисяч гривень, отримані від потерпілої, та інші докази злочинної діяльності.