У Центральній міській бібліотеці ім. М.Л. Кропивницького відбулась презентація книги Дмитра Старкова «Історія фотографії в Миколаєві. 1859–1918» – подія, що об’єднала історію, дослідження та живий інтерес до минулого нашого міста.

Про це повідомляється на фейсбук-сторінці бібліотеки.

Захід пройшов у форматі інтерв’ю: ще до початку всі охочі мали змогу поставити свої запитання автору, а під час розмови отримали змістовні відповіді. Окрім цього, на презентації діяла виставка старовинної фототехніки – гості мали змогу побачити перші фотоапарати, зокрема легендарний Kodak, а також колекцію давніх світлин. Присутні дізналися більше про те, як раніше створювали та проявляли фотографії, і навіть побачили унікальні негативи на склі.

Модерувала зустріч директорка бібліотеки Інга Хоржевська, підтримуючи змістовний діалог з автором.

Говорили про історію фотографії, людей, які стояли біля витоків цієї справи у Миколаєві, та про унікальні матеріали, зібрані у виданні. Було багато відкриттів і цікавих фактів.

Додамо, що книга вийшла друком у видавництві Ірини Гудим.

