Кирило Буданов заявив, що бачить прогрес у напрямку потенційної мирної угоди з Кремлем, додавши, що вирішення війни може не зайняти багато часу.

Хоча переговори щодо припинення найкривавішого конфлікту в Європі з часів Другої світової війни публічно дали мало результатів, Кирило Буданов висловив оптимізм щодо того, що переговори розвиваються до врегулювання. Колишній головний військовий розвідник України сказав, що, на його думку, Росія також хоче зупинити війну.

«Вони всі розуміють, що війна має закінчитися. Ось чому вони ведуть переговори», – сказав Буданов в інтерв’ю Bloomberg 4 квітня. «Я не думаю, що це триватиме довго».

Буданов заслужив репутацію планувальника та іноді керівника зухвалих рейдів на російські війська на посаді керівника військової розвідки України з 2020 року до січня цього року, коли президент Володимир Зеленський призначив його керівником свого президентського офісу. Він є ключовою фігурою в переговорній команді України на тристоронніх переговорах зі США та Росією, спрямованих на припинення війни, яка триває вже п’ятий рік.

Він також відіграє провідну роль у обміні полоненими з Росією, який повернув сотні українців додому з полону. Хоча він перейшов до цивільної адміністрації, Буданов зберігає своє армійське звання генерал-лейтенанта, що дає йому рідкісну перспективу щодо політичних та військових викликів, з якими стикається Україна.

Буданов визнав, що обидві сторони досі зберігали «максималістські» позиції на переговорах, що відбуваються за посередництва США, але сказав, що вважає, що вони зблизиться у пошуку компромісу.

За його словами, Росія має чіткий стимул досягти угоди. «На відміну від нас, вони витрачають власні гроші», – сказав Буданов. «Це величезні суми – вже в трильйонах».

Тим не менш, він відмовився говорити, як виглядатиме можливий компроміс щодо території, найскладнішого питання на переговорах.

«Остаточного рішення ще не прийнято», – сказав він. «Але, в принципі, зараз усі чітко розуміють межі прийнятного. Це величезний прогрес».

Буданов виділявся серед українців у перші роки повномасштабного вторгнення своїми особливо оптимістичними прогнозами щодо ходу війни.

Його оптимістичну оцінку стану переговорів зараз, здається, не поділяють принаймні деякі російські чиновники.

У переговорах досягнуто мало реального прогресу, а обговорення гарантій безпеки для Києва значною мірою зайшли в глухий кут, повідомили два джерела, близькі до Кремля, які обрали залишитися анонімними, оскільки переговори не є публічними. Вирішення конфлікту вимагатиме ширшої угоди, що виходить за межі Москви та Києва, за участю США та Європи, хоча їхні лідери, за словами джерел, не мають єдиної думки щодо того, як має закінчитися війна.

Єдиним відчутним результатом переговорів цього року є те, що обидві сторони окреслили позиції, неприйнятні для іншої, сказав один із джерел.

Дві сторони запропонували коротку перерву в конфлікті, щоб відзначити православний Великдень цими вихідними. Президент Росії Володимир Путін пізно в четвер наказав своїм силам припинити бойові дії з 16:00. 11 квітня угоди про припинення вогню, яка діятиме до 12 квітня. Зеленський, який раніше пропонував Великоднє перемир’я, заявив, що українські сили «відзеркалюватимуть» дії російських військових.

Буданов стверджував, що ключовим досягненням мирних переговорів було збереження адміністрації президента США Дональда Трампа як посередника. Він сказав, що Україна очікує, що головні посланці Білого дому на переговорах, Стів Віткофф та Джаред Кушнер, очолять делегацію США до Києва, можливо, наступного тижня, що буде їхнім першим візитом до України під час війни.

Візит до Києва обговорювався, але Білий дім поки що не призначив дату, повідомив американський чиновник, обізнаний з цим питанням, який побажав залишитися анонімним.

Україна прагне отримати ясність щодо характеру гарантій безпеки США для запобігання майбутній російській агресії в рамках будь-якої угоди про припинення війни. Це, ймовірно, буде ключовим питанням на переговорах з посланцями.

Путін хоче, щоб Україна вивела війська з Донецької області на сході країни, зокрема з районів, які російські війська ніколи не контролювали під час бойових дій, починаючи з 2014 року. Україна виступає за припинення конфлікту вздовж нинішньої лінії фронту, тоді як США запропонували створити там так звану вільну економічну зону.

Візит до Києва обговорювався, але Білий дім поки що не призначив дату, повідомив американський чиновник, обізнаний з цим питанням, який побажав залишитися анонімним.

Україна прагне отримати ясність щодо характеру гарантій безпеки США для запобігання майбутній російській агресії в рамках будь-якої угоди про припинення війни. Це, ймовірно, буде ключовим питанням на переговорах з посланцями.

Україна залишається значною мірою залежною від військової та фінансової допомоги від своїх іноземних союзників на чолі з Європейським Союзом і ризикує залишитися без грошей протягом наступних двох місяців, якщо не буде вивільнено життєво важливе фінансування. Вона ще не отримала першого траншу з обіцяних 90 мільярдів євро фінансування ЄС після вето прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана і не виконала всіх зобов’язань, яких вимагає Міжнародний валютний фонд для надання подальшої допомоги.

Економіка Росії стикається зі зростаючим навантаженням через зростання дефіциту бюджету на тлі величезних витрат на військові потреби та на допомогу підприємствам, які постраждали від західних санкцій. Різке зростання світових цін на нафту у відповідь на американо-ізраїльську війну в Ірані дало Путіну несподіваний фінансовий прибуток, який може полегшити певний тиск на фінансування війни.

За словами Буданова, перевага може бути короткочасною, оскільки війна в Ірані може скоро закінчитися. На Близькому Сході є ознаки деескалації, зокрема двотижневе припинення вогню, узгоджене США та Тегераном.

Буданов визнав, що Росія не стикається з нестачею військ, і сказав, що за потреби може мобілізувати потенційний резерв у розмірі 23,5 мільйона. Це набагато більше, ніж може зібрати Україна, яка бореться з власною нестачею солдатів.

«Це оцінка з часів, коли я був головою військової розвідки, на основі звіту, підготовленого наприкінці 2025 року про мобілізаційні можливості Росії для Путіна», – сказав Буданов. «Я прочитав це в оригіналі. Ні, проблем немає – і їх не буде в найближчі роки».

Тим не менш, перевага Росії в людських ресурсах не перетворюється на реальні перемоги на полі бою, оскільки Україна вдається до інновацій у війні з використанням безпілотників для підтримки балансу сил. Українські війська провели кілька ефективних операцій цього року.

На запитання, що станеться, якщо переговори з Росією не приведуть до угоди, яка б поклала край війні, Буданов був відвертим.

«Ви думаєте, що існує якась чарівна паличка?» — сказав він. «Є лише два варіанти — війна або мир. Не просто продовження війни, а продовження переговорів. Якщо вони погодяться на це — бо можуть і ні».