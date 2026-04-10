Президент України Володимир Зеленський підписав Закон щодо окремих питань підготовки громадян до національного спротиву (№ 4826-ІХ), який запроваджує впровадження дисципліни «Основи національного спротиву» у школах, пише ЛБ.

Замість застарілої моделі базової загальновійськової підготовки запроваджується комплексна система навчання. У закладах освіти з’явиться предмет «Основи національного спротиву». Також оновлюється викладання предмета «Захист України» з акцентом на практичні вміння та оборонну свідомість.

Підготовка у коледжах та університетах стане обов’язковою для всіх студентів, незалежно від статі.

Закон передбачає створення та функціонування спеціалізованих Центрів підготовки до національного спротиву. Вони отримали право офіційно придбавати, зберігати та використовувати вогнепальну зброю та боєприпаси для навчальних цілей.

Також визначено порядок відкриття стрілецьких тирів та стрільбищ. Практичні вправи студенти виконуватимуть на полігонах ЗСУ, сертифікованих стендах та за допомогою інтерактивних тренажерів.

За законом, командування ЗСУ розроблятиме спеціальні програми підготовки інструкторів, які навчатимуть цивільне населення.

Студенти з інвалідністю або тимчасовою втратою працездатності проходитимуть навчання за індивідуальними освітніми траєкторіями. Крім цього передбачено альтернативні форми навчання для представників релігійних організацій, віровчення яких не дозволяє користуватися зброєю.