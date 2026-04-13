На узбережжі Коста-Бланка в Іспанії колишній військовий аеропорт Сан-Хав’єр перетворять на науковий центр для вивчення та відновлення морської екосистеми лагуни Мар-Менор. Тут досліджуватимуть види, що зникають, і намагатимуться повернути їх у природу.

Найбільша в Європі солона лагуна Мар-Менор розташована біля берегів Іспанії і вважається однією з найбільш вразливих екосистем регіону. Кілька видів, що мешкають тут, опинилися на межі зникнення, і новий центр має стати для них не тільки лабораторією, а й тимчасовим притулком.

Проєкт спрямований на те, щоб вивчити стан лагуни, її флору та фауну, а потім використати ці дані для відновлення природного балансу та повторного заселення видів, що зникають.

Масштабний центр під назвою OM² з’явиться в будівлях колишнього військового аеропорту. На території комплексу площею 15 000 квадратних метрів розмістять 21 морський басейн і 17 акваріумів.

Одними з перших мешканців центру стануть види, що перебувають під загрозою зникнення. Серед них велика пінна Pinna nobilis — найбільший двостулковий молюск Середземного моря, який може виростати до 1,2 метра в довжину. Її популяція різко скоротилася, імовірно через вірус або паразитів, і сьогодні лагуна Мар-Менор залишається одним з останніх місць, де вона ще зустрічається.

Тут також вивчатимуть іспанського карпозубика Aphanius iberus — невелику рибу, що мешкає в прибережних лагунах та солонуватих водах. Цей вид вважається одним із найрідкісніших у Європі й особливо чутливий до забруднення та змін у середовищі.

Ще один вразливий вид лагуни — морські коники. Вони залежать від підводних луків морської трави, які є їхнім домом, і страждають від їх зникнення.

Центр стане не тільки науковим майданчиком, а й простором для відвідувачів. З семи лабораторій чотири відкриють для публіки. Під час екскурсії можна буде познайомитися з океаном, Середземним морем і лагуною Мар-Менор, а також побачити, як вчені працюють з рідкісними видами.

Щоб відвідування запам’яталося, у залах відтворять атмосферу морського дна. Відвідувачі зможуть на собі відчути, як це — плавати під водою. Для цього в приміщеннях спеціально приглушуватимуть світло та підвищуватимуть вологість повітря, імітуючи занурення.

Маршрут завершиться на оглядовому майданчику з видом на лагуну з тією самою екосистемою, заради порятунку якої й створюється цей центр.

