Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.04.26 орієнтовно склали:
особового складу – близько 1 312 140 (+960) осіб
танків – 11 861 (+2) од.
бойових броньованих машин – 24 386 (+2) од.
артилерійських систем – 39 915 (+44) од.
РСЗВ – 1 728 (+1) од.
засоби ППО – 1 346 (+1) од.
літаків – 435 (+0) од.
гелікоптерів – 350 (+0) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 235 394 (+1 528) од.
крилаті ракети – 4 517 (+0) од.
кораблі / катери – 33 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 89 099 (+185) од.
спеціальна техніка – 4 123 (+2) од.
Дані уточнюються.