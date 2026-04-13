За хвилини до півночі президент України Володимир Зеленський привітав Петера Мадяра та партія Тиса з перемогою на виборах.

“Вітаю Петера Мадяра та партію TISZA з переконливою перемогою. Важливо, коли перемагає конструктивний підхід.

Україна завжди прагнула добросусідських відносин з усіма у Європі, і ми готові розвивати співпрацю з Угорщиною.

Європа та кожна європейська держава мають ставати сильнішими, і мільйони європейців прагнуть співпраці та стабільності.

Ми готові до зустрічей і спільної конструктивної роботи на благо обох народів, а також заради миру, безпеки та стабільності у Європі”, – написав президент Зеленський.

До вітань доєднався і глава МЗС України Андрій Сибіга.

“Вітаємо угорський народ із сьогоднішніми демократичними, прозорими та історичними парламентськими виборами. Рекордно висока явка свідчить про переломний момент для Угорщини.

Бажаємо переможцям, Петеру Мадяру та партії TISZA, успіхів у реалізації очікувань угорського народу.

Зі свого боку ми готові розвивати взаємовигідну співпрацю, знаходити рішення давніх проблем і відкрити нову сторінку на благо обох народів.

Ми відкриті до спільної роботи для забезпечення європейських стандартів щодо наших національних меншин – угорської в Україні та української в Угорщині.

Україна та Угорщина заслуговують бути добрими сусідами, партнерами та друзями”, – наголосив Андрій Сибіга.