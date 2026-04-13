Понтифік Лев XIV відхилив запрошення на святкування 250-річчя американської незалежності на тлі загострення стосунків із Вашингтоном. Голова Ватикану назвав неприйнятними заяви президента про силове розв’язання міжнародних конфліктів.

Про це повідомляє видання The Free Press, передає «Експерт».

Відносини між країнами погіршилися після публічної критики Папою зовнішньої політики Штатів. Лев XIV засудив силові методи управління державою та закликав до дипломатичного діалогу.

Такі слова викликали обурення у Пентагоні. Команда Трампа сприйняла заяви як пряму критику дій президента. Після зустрічі американських посадовців із кардиналом Крістофом П’єром напруга лише зросла.

Замість поїздки до Сполучених Штатів понтифік планує відвідати італійський острів Лампедуза. Це місце є ключовим пунктом прибуття африканських мігрантів до Європи.

Представники Святого престолу припускають що візит Папи до рідної країни не відбудеться до кінця терміну Трампа. Понтифік народився у Чикаго та раніше неодноразово критикував підходи Білого дому до питань імміграції.

Раніше Лев XIV також виступав проти військових операцій США в Ірані. Наразі сторони не досягли згоди щодо ключових геополітичних питань.

Коли стало відомо про відміну візиту, Трамп різко розкритикував Папу Лева.

“Папа Лев слабко реагує на злочинність і жахливо справляється із зовнішньою політикою. Він говорить про «страх» перед адміністрацією Трампа, але не згадує про той СТРАХ, який відчували Католицька церква та всі інші християнські організації під час пандемії COVID, коли заарештовували священиків, пасторів та всіх інших за проведення богослужінь, навіть якщо вони виходили на вулицю і дотримувалися відстані в три-чотири метри. Мені його брат Луї подобається набагато більше, ніж він сам, бо Луї повністю підтримує MAGA. Він це розуміє, а Лео — ні! Я не хочу Папу, який вважає нормальним, що Іран має ядерну зброю. Я не хочу Папу, який вважає жахливим те, що Америка напала на Венесуелу, країну, яка відправляла величезні партії наркотиків до Сполучених Штатів і, що ще гірше, випускала своїх в’язнів, включаючи вбивць, наркоторговців та вбивць, до нашої країни. І я не хочу Папу, який критикує президента Сполучених Штатів, бо я роблю саме те, для чого мене обрали, З ПЕРЕВАГОЮ, — досягаю рекордно низьких показників злочинності та створюю найкращий фондовий ринок в історії.

Лев повинен бути вдячний, бо, як усім відомо, він був шокуючою несподіванкою. Його не було в жодному списку кандидатів на папство, і Церква поставила його на цю посаду лише тому, що він американець, і вони вважали, що це буде найкращим способом впоратися з президентом Дональдом Трампом. Якби я не був у Білому домі, Лео не був би у Ватикані. На жаль, слабкість Лео у боротьбі зі злочинністю та ядерною зброєю мені не до вподоби, як і той факт, що він зустрічається з прихильниками Обами, такими як Девід Аксельрод, невдаха з лівих, який є одним із тих, хто хотів, щоб парафіян і священнослужителів заарештували.

Лев повинен взяти себе в руки як Папа, керуватися здоровим глуздом, припинити догоджати радикальним лівим та зосередитися на тому, щоб бути великим Папою, а не політиком. Це дуже шкодить йому і, що важливіше, шкодить Католицькій Церкві!”, — написав Трамп у Truth Social.

Як повідомляло Інше ТВ, минулого року сенатор-республіканець Ліндсі Грем просив Конклав розглянути можливість зробити Трампа Папою Римським

Нагадаємо також: «Краще царювати в Пеклі, ніж служити в Раю», – радник Трампа Беннон змовлявся з Епштейном скинути Папу Франциска (ФОТО)