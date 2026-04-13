Опозиційна партія “Тиса” на чолі з Петером Мадяром перемагає на виборах в Угорщині та матиме достатню кількість мандатів для формування конституційної більшості в парламенті.

Про це свідчать результати підрахунку 98,93% голосів, оприлюднені Національною виборчою комісією Угорщини, передає Суспільне.

До парламенту проходять три партії:

“Тиса” на чолі з Петером Мадяром — 69,35%, 138 мандатів (для формування конституційної більшості потрібно 133);

“Фідес” на чолі з Віктором Орбаном — 27,64%, 55 мандатів;

“Наша батьківщина” на чолі з Ласло Тороцкаєм — 3,02%, 6 мандатів.

Результати загального підрахунку 98,93% голосів на парламентських виборах в Угорщині. Національна виборча комісія Угорщини

За результатами підрахунку 98,94% голосів в округах, кандидати від “Тиси” здобувають перемогу в 93 зі 106 округів.

Результати підрахунку 98,94% голосів в мажоритарних округах. Національна виборча комісія Угорщини

Підрахунок голосів, за законом, має закінчитись не пізніше ніж за шість днів після виборів, тобто у суботу, 18 квітня. Останніми зазвичай підраховують голоси виборців з-за кордону та тих, хто голосував не у своєму зареєстрованому окрузі.