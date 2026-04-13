У Миколаївській області упродовж 2022-2026 років є тенденція до збільшення нападів на військовослужбовців ТЦК та СП.

Про це пише LIGA.net, посилаючись на відповідь Миколаївського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки запити .

У Миколаївській області з 2022 року дотепер зафіксовано 31 випадок протиправних дій щодо працівників ТЦК та СП.

У відомстві зазначають, що характер нападів варіюється від конфліктів до фізичного насильства, унаслідок чого військовослужбовці отримували тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

Динаміка демонструє зростання:

2022 рік – нуль випадків,

2023 рік – чотири,

2024 рік – дев’ять,

2025 рік – 13,

2026 рік – п’ять.

За цими фактами відкрито 16 кримінальних проваджень, дві справи передано до суду, винесено два вироки.

“Характер зафіксованих інцидентів різноманітний і не обмежується словесними конфліктами чи погрозами. У низці випадків військовослужбовці отримували тілесні ушкодження, зокрема забої, садна, хімічні опіки, переломи, рублені рани, ножові поранення”, – повідомили в Миколаївському ОТЦК та СП.

