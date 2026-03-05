Миколаївський обласний ТЦК попереджає про шахраїв, які діють на території області, видають себе за представників груп оповіщення і пропонують «вирішити питання» за гроші.

Про це йдеться в повідомленні Миколаївського обласного ТЦК та СП, передає Інше ТВ.

«До командування Миколаївського обласного ТЦК та СП періодично надходить інформація про діяльність на території області осіб, які видають себе за представників груп оповіщення.

За наявними даними, зловмисники використовують підроблені посвідчення уповноважених представників ТЦК та СП (типова форма посвідчення визначена постановою Кабінету Міністрів України №560 від 16 травня 2024 року та є у відкритому доступі). При цьому вони можуть перебувати у цивільному одязі.

Під час спілкування з військовозобов’язаними громадянами такі особи вдаються до психологічного тиску, маніпуляцій та погроз нібито «невідворотної мобілізації», не здійснюючи при цьому жодних законних процедур — зокрема, не доставляючи громадян до ТЦК та СП для уточнення облікових даних чи проходження військово-лікарської комісії.

Під впливом такого тиску окремі громадяни або їхні родичі погоджуються передати кошти заради уникнення фіктивної «мобілізації». Після отримання грошей зловмисники зникають.

У разі виникнення подібних ситуацій закликаємо не передавати кошти невідомим особам та негайно повідомляти про протиправні дії:

066 033 79 52 — кол-центр Миколаївського обласного ТЦК та СП;

102 — Національна поліція України.

Важливо: звертайтеся за вказаними телефонами також у випадках, якщо будь-хто пропонує «вирішити питання» за грошову винагороду — незалежно від того, чи викликає у вас сумнів його належність до групи оповіщення територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Нагадуємо, що пропозиція або отримання неправомірної вигоди є кримінальним правопорушенням. Керівництво Миколаївського обласного ТЦК та СП сприяє виявленню та припиненню будь-яких протиправних дій, у тому числі корупційних правопорушень, серед особового складу», – йдеться в повідомленні Миколаївського обласного ТЦК та СП.

Як повідомляло Інше ТВ, До уваги платників! На Миколаївщині знову фіксуються випадки телефонного шахрайства під виглядом податкової служби