Вчора, 4 березня, російські війська атакували ударним безпілотником цивільне судно “BULL”, яке вийшло з порту Чорноморськ із вантажем української кукурудзи. Внаслідок атаки поранення отримав один із членів екіпажу.

Про це повідомили в Командуванні ВМС ЗСУ, передає Інше ТВ.

рф знову порушила норми міжнародного морського права. Такі дії підривають безпеку судноплавства та міжнародний порядок.

Інцидент стався близько 19:20.

За попередніми даними, для атаки ворог застосував безпілотник типу «Італмас» або «Молнія», деталі уточнюються. Судно, що вийшло з порту, здійснювало перехід у напрямку протоки Босфор.

Для надання допомоги до місця події оперативно були направлені катери Військово-Морських Сил Збройних Сил України. Втім, капітан судна від надання допомоги та евакуації пораненого відмовився. Суховантаж продовжив рух визначеним маршрутом.

