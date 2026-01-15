Сьогодні, 15 січня, РФ балістичною ракетою атакувала причал Чорноморського порту, де перебувало цивільне судно під прапором Мальти.

На жаль, поранено одного члена екіпажу. Зараз йому надається необхідна допомога.

Судно готувалося до перевезення контейнерного вантажу. Внаслідок удару було пошкоджено три контейнери і стався витік олії. Для локалізації наслідків встановлюється бонове загородження.

-Це черговий акт російського терору проти цивільної портової інфраструктури, міжнародної торгівлі та безпеки мореплавства. Росія свідомо атакує об’єкти, що забезпечують експорт, логістику та продовольчу безпеку. Усі відповідні служби працюють на місці, – заявив віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Україна продовжує забезпечувати роботу портів і виконувати свої міжнародні зобов’язання, попри постійні атаки агресора, зазначив він.