Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) проситиме Вищий антикорупційний суд про обрання запобіжного заходу у вигляді застави в 50 млн грн для глави парламентської фракції “Батьківщина” Юлії Тимошенко, підозрюваної в спробі підкупу низки народних депутатів, повідомили агентству “Інтерфакс-Україна” в САП.

“Засідання по обранню запобіжного заходу відбудеться в п’ятницю. Прокуратура буде просити суд про заставу в 50 млн грн”, – зазначили в антикорупційній прокуратурі в четвер.

