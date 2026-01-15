Працівники ДБР спільно з СБУ, ДСР Нацполіції та ВБ ДПСУ викрили та заблокували канал незаконного переправлення чоловіків призовного віку до Румунії. Схему організували двоє сержантів одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки на Івано-Франківщині.

Військовослужбовці через посередників підшуковували чоловіків, які прагнули уникнути мобілізації та незаконно виїхати з України. В одному із епізодів встановлено, що за 8 тисяч доларів США вони обіцяли особисто доставити 44-річного «клієнта» до кордону з Румунією службовим автомобілем.

Фігуранти забезпечували безперешкодний проїзд через блокпости. Під час поїздки вони інструктували чоловіка щодо маршруту пересування, поведінки в дорозі, відповідей на блокпостах та подальших дій. Після безперешкодного проїзду через блокпости чоловік, одягнутий у термокостюм та в темну пору доби, мав самостійно перетнути річку Прут.

Зловмисники діяли щонайменше з вересня 2025 року. За попередніми оперативними даними, організатори встигли переправити за кордон понад десять осіб.

Досудове розслідування триває. Також перевіряється можлива причетність до схеми інших посадовців.

Фігурантів затримано та повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України — організація незаконного переправлення осіб через державний кордон, вчинена групою осіб із корисливих мотивів.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років з конфіскацією майна.

Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.