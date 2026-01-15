У середу, 14 січня, у Миколаєві презентували книгу «Щоденник з полону» ветерана та Захисника Маріуполя Вільгельма Вітюка, який провів рік у ворожому полоні.

У заході взяли участь начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, радниця начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Неллі Яровенко, представники громадських організацій, ветерани, волонтери та жителі міста, повідомили в пресслужбі Миколаївської ОВА.

Книга стала продовженням багаторічної психологічної та практичної роботи автора з темою пережитого досвіду війни й полону та є важливим елементом підтримки військовослужбовців і їхніх родин.

«Я щиро вдячний усім, хто сьогодні прийшов. Шлях до виходу цієї книги був дуже непростим. Хочу подякувати людям, які підтримували мене протягом усього цього часу. У цій залі є ті, хто щодня допомагає нашим Силам оборони, працює над звільненням полонених і підтримує хлопців та дівчат, які досі перебувають у неволі. Для мене це надзвичайно важливо», – сказав Вільгельм Вітюк.

Захід організовано Mission East за підтримки Миколаївської обласної військової адміністрації.

Як повідомляло Інше ТВ, В Лос-Анжелесі відбулася презентація книги колишнього військополоненого Олексія Анулі