Обіцяної Пєсковим сенсації не вийшло. Нагадаємо, як повідомляло ІншеТВ, сьогодні прессекретар Пуітна заявив, що Кремль погоджується з президентом Дональдом Трампом у тому, що Володимир Зеленський — головна причина “гальмування” переговорів щодо українського треку. Пєсков також обіцяв, що сьогодні російський диктатор виступить з важливою геополітичною заявою, і ми вже думали, що після умисного знищення української енергетики у люті морози Путін відкрито заявить, що буде бити і добивати енергетичну інфраструктуру, поки ми не здамося, але ні, нічого сенсаційного не відбулося.

З приводу України прозвучало старе і заїжджене – про першопричини і архітектуру безпеки на російських умовах, про то, що їх “обманулі”.

Та й про все решта нічого сенсаційного – про Мадуро нічого, про Трампа нічого, про танкери нічого, про Іран – нічого. Про все – взагалі. “Ситуація на міжнародній арені деградує дедалі більше, дипломатія, пошук консенсусу та компромісних розв’язок все частіше підміняються односторонніми та дуже небезпечними діями. Замість діалогу звучить монолог тих, хто по праву сильного вважає допустимим диктувати свою волю, повчати жити та віддавати накази”, – це можна вважати, що про Трампа. А можна і не вважати.

Решта – про те, що треба, виявляється, поважати міжнародне право, жити за статутом ООН в подібна до цього словесна лабуда, якою російський диктатор завжди прикривав свої наміри і дії.

Тож обіцяної Пєсковим сенсації не відбулося, гора вкотре народила мишу.