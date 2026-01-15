ВМС США захопили вже шостий танкер у Карибському морі.

У ході операції морські піхотинці та моряки з борту авіаносця USS Gerald R. Ford затримали танкер Veronica у Карибському морі, повідомили у Південному командуванні США.

Through #OpSouthernSpear, the Department of War is unwavering in its mission to crush illicit activity in the Western Hemisphere in partnership with @USCG through @DHSgov and @TheJusticeDept.



In another pre-dawn action, Marines and Sailors from Joint Task Force Southern Spear,… pic.twitter.com/brxO9xXUu3 — U.S. Southern Command (@Southcom) January 15, 2026

Veronica — це «останній танкер, який діяв, порушуючи встановлений президентом Трампом карантин для суден, що знаходяться під санкціями, в Карибському морі».

У Південному командуванні США наголосили, що з Венесуели вивозиться тільки та нафта, «транспортування якої здійснюється належним чином і відповідно до закону» США.

За інформацією сайту Vesselfinder, судно було побудовано в 2003 році. У різні роки танкер кілька разів змінював назву та ходив під прапорами різних держав, включаючи Росію (з червня 2020-го до травня 2022-го) та Іран. Назва Veronica використовується з 2024 року, зараз судно ходить під прапором Гайани.