У Першій міській лікарні Миколаєва після капітального ремонту відкрито сучасне гінекологічне відділення.

Про це повідомляється на фейсбук-сторінці лікарні №1 м.Миколаєва, передає Інше ТВ.

Нова, повністю оснащена операційна, комфортні палати з усіма зручностями, сучасний УЗД-кабінет та оглядова з необхідною апаратурою – усе створено для безпеки, якості лікування й турботи про жінок.

Продумані й гідні умови праці та відпочинку для медичного персоналу, адже сильна медицина починається з поваги до людей, які в ній працюють.

За ініціативи Миколаївської міської ради ремонтні роботи в гінекологічному відділенні КНП ММР «Міська лікарня №1» виконані Данською радою у справах біженців (Danish Refugee Council, DRC) за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Данії, у співпраці та за сприяння Агенції розвитку Миколаєва.

Як повідомляло Інше ТВ, влітку 2023 року депутати Миколаївської міськради прийняли рішення про приєднання двох пологових будинків до лікарень.