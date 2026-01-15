На електронний аукціон OpenMarket виставлено на продаж арештований приватним виконавцем громадсько-торговий центр у Миколаєві загальною площею 9 924,5 кв. м, розташований на проспекті Героїв України, повідомляє пресслужба ДП “СЕТАМ”.

.

«Такі об’єкти можуть стати важливими точками економічного відновлення. Формат відкритого аукціону створює конкурентні умови для залучення інвесторів і подальшого ефективного використання комерційної нерухомості», – наголосив генеральний директор ДП «СЕТАМ» Роман Осадчук.

Аукціон заплановано на 5 лютого 2026 року, стартова ціна з ПДВ становить 103,3 млн грн.

Об’єкт включає два повноцінні поверхи, надбудову та велику кількість торгових, адміністративних, складських і технічних приміщень. Будівля обладнана інженерними мережами, автономною котельнею, системами водо- та електропостачання, вентиляції та має значні площі для розміщення орендарів.

Конструктивні рішення та планування дозволяють використовувати об’єкт як торгово-розважальний центр, логістичний або сервісний комплекс, бізнес-хаб чи багатофункціональний комерційний простір.

Електронний аукціон OpenMarket працює в України з 2014 року та є зручним інструментом придбання й реалізації майна онлайн. Загалом через систему вже реалізовано активів на понад 26,7 млрд грн.

Зазначимо, що на другому поверсі ТЦ знаходився фітнес-зал, який був улюбленою “качалкою” губернатора Олексія Савченка – сюди зїжджалися різні чиновники, щоб потрапити йому на очі і можливо про щось домовитись.