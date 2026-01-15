Біткоїн досяг двомісячного максимуму, нарешті приєднавшись до інших ризикових активів і дорогоцінних металів. Про це пише Bloomberg, інформує УНН.

Зазначається, що у середу цифровий актив біткоїна зріс на 3,9% до 97 694 доларів, що є найвищим рівнем з 14 листопада, коли він востаннє досягав 100 000 доларів. Ефір, другий за величиною токен, зріс на 6%.

Біткоїн втратив понад 6% за 2025 рік після того, як завершив рік стримано, торгуючись у вузькому діапазоні та демонструючи значну байдужість до зростання акцій та дорогоцінних металів. Але токен демонстрував ознаки потенційного прориву протягом січня, і тепер трейдери бачать, що він потенційно може набирати позиції на конкуруючих класах активів – йдеться у статті.

Вказується, що одним із факторів, які сприяють зростанню біткоїна є базова інфляція в США, яка зросла менше, ніж очікувалося, що є сприятливим фактором для токена.

“У середньостроковій перспективі ми можемо побачити, як інвестори виділяють більше коштів на біткоїн, спираючись на наратив про наздоганяння золота, а інші ризикові активи чудово процвітають”, – зазначив керівник досліджень Arctic Digital Джастін д’Анетан.