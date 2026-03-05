Через масштабні рейди у Польщі українці опинилися під загрозою негайної депортації.
Про це пише Україна сьогодні.
У Польщі завершилася перша у 2026 році загальнонаціональна операція з посилення міграційного контролю: громадяни України склали понад 60% від усіх затриманих іноземців.
Головні цифри операції:
➡️ 27 000 офіцерів залучено до рейдів;
➡️ 1800 перевірок місць проживання та роботи мігрантів;
➡️ 1944 особи затримано загалом (більшість — особи, що переховувалися від правосуддя);
➡️ 147 іноземців затримано за ордерами на арешт.
Серед іноземців, які отримали рішення про повернення на батьківщину, статистика виглядає так:
➡️ українці — 91 особа;
➡️ грузини — 14 осіб;
➡️ білоруси — 8 осіб;
➡️ молдавани — 3 особи;
➡️ росіяни — 2 особи.
Основними підставами для висилки українців стали ігнорування термінів дії віз або статусу тимчасового захисту, робота без офіційного договору, наявність активних ордерів на арешт у межах ЄС. Окрім цього, понад 20 осіб визнані такими, що становлять загрозу громадському порядку Польщі.