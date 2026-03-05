Знищувати більше окупантів, ніж мобілізує росія, — одне з ключових стратегічних завдань для досягнення цілей війни.

Верифіковані дані про його виконання за три місяці оприлюднив міністр оборони України Михайло Федоров, передає Інше ТВ.

«Цієї зими Сили оборони ліквідували 92 475 російських військових. Дронами — 88 898 окупантів, решта — верифіковані на відео ураження артилерією.

Лише за лютий наші військові вразили 27 313 окупантів, попри меншу кількість календарних днів і зниження активності противника. Це 975 ліквідованих росіян щодня.

Також оновлено рекорд зі знищення ворожих БпЛА — 15 438 перехоплених дронів на лінії бойового зіткнення та над українськими містами. Другий місяць поспіль наші військові збивають рекордну кількість шахедів. Ефективність захисту неба системно зростає.

Ми активно масштабуємо досвід використання НРК. Про виконані місії прозвітували 147 підрозділів — це на 25% більше, ніж у січні.

Наше завдання — максимально переводити фронтову логістику на роботизовані системи, щоб зменшувати ризики для військових і підвищувати ефективність підрозділів», – зазначив Михайло Федоров.

ТОП-10 підрозділів за лютий:

1. 414 ОБрБС «Птахи Мадяра»

2. ЦСО «А» СБУ

3. ГВ БАС «Фенікс»

4. Lasar’s Group НГУ

5. 429 ОБрБпС «Ахіллес»

6. 3 ОШБр

7. 412 ОБрБПС «NEMESIS»

8. 23 ОБРОГП НГУ

9. 3 БрОП «Спартан»

10. 95 ОДШБр

«Дякую кожному військовому за щоденну роботу та результат. Саме ви перетворюєте технології на силу й доводите, що сучасну війну виграють точністю та швидкістю», – підсумував міністр оборони України.

Як повідомляло Інше ТВ, ЗСУ знешкодили ще 900 окупантів. Загальні втрати ворога