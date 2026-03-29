Зранку 29 березня кілька невідомих безпілотників порушили повітряний простір Фінляндії та впали на її території. Прем’єр-міністр країни Петтері Орпо заявив, що дрони, ймовірно, були українськими.

Про це пише Yle.

Видання з посиланням на Міноборони країни повідомляє, що два безпілотники упали на землю неподалік міста Коувола, що за 50 кілометрів від кордону з РФ. Згодом стало відомо про безпілотник, який приземлився на лід у районі Меллстенінранта в Еспоо.

Також прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо розповів, що безпілотники не стали збивати, але винищувачі F/A-18 Hornet підняли в повітря для ідентифікації БпЛА.

– Це порушення території — дуже серйозна справа. Ймовірно, це українські дрони, але це питання розслідується, і про це буде повідомлено пізніше… Ми зробимо висновки із цього, коли повна картина ситуації стане зрозумілою. Це небажана ситуація, — заявив Петтері Орпо.

Нагадаємо, сьогодні вночі українські дрони знову атакували нафтовий термінал порту Усть-Луга в Ленінградській області рф, яка межує з Фінляндією.

Нагадаємо також, що 25 березня У Латвії та Естонії з території РФ залетіли дрони – там натякають, що це можуть бути наші