Чому наші? Тому що сьогодні вночі українські дрони атакували порт Усть-Луга у Ленінградській області. Тож теоретично під дією РЕБ могли відхилитися, хоча це досить далеко.

Що відомо на зараз. Як повідомило міністерство оборони Латвії, повітряні сили виявили іноземний безпілотний літальний апарат, який вторгся в повітряний простір Латвії з Росії. Системи раннього попередження зафіксували звук, схожий на вибух, у районі Краслава.

На місці події перебувають представники Національних збройних сил, Державної поліції та підрозділів Державної прикордонної охорони. На місці події не знайдено уламків дрона. Подальших загроз безпеці цивільного населення та повітряному простору Латвії не виявлено.

Жоден цивільний не постраждав, а цивільній інфраструктурі не завдано шкоди. Обставини інциденту розслідуються. Про інцидент повідомлено муніципалітет Краслава.

В Естонії повідомили, що у середу, 25 березня, о 3:43 ночі дрон врізався в трубу Аувереської електростанції. Ніхто не постраждав.

Дрон увійшов до повітряного простору Естонії з повітряного простору Росії.

На місці працюють сапери Рятувального департаменту. Виробництво проводить Державна прокуратура, а розслідуванням займається Департамент поліції безпеки.

“За наявною на даний момент інформацією, дрон не був направлений на Естонію. Наразі проводяться первинні дії, розслідування з’ясує точні обставини”, – прокоментувала те, що сталося, генеральний прокурор Астрід Асі.

За попередньою оцінкою компанії Enefit Power, електростанція не отримала безпосередніх пошкоджень і інцидент не суттєво впливає на енергосистему Естонії.

І під цим повідомленням Делфі нагадує, що Цієї ночі Україна атакувала дронами порт Усть-Луга. Увечері 24 березня та вночі 25 березня повідомлялося про атаки українських дронів у Ленінградській області.