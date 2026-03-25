Повідомлення про те, що з дитмайданчика у дворі багатоповерхових будинків у Миколаєві по вулиці Колодязній запускали феєрверк надійшло до поліції від громадян близько 2:45 25 березня. Також місцеві мешканці зафіксували запуск салюту на відео.

На місце події негайно прибули наряд патрульної поліції, працівники слідчо-оперативної групи відділення поліції № 1 Миколаївського райуправління, які обстежили територію та виявили місце попереднього запуску піротехнічного виробу і коробку від нього. Нині правоохоронці проводять комплекс заходів зі встановлення осіб, причетних до правопорушення.

Поліція нагадує, що в умовах воєнного стану на території України використання піротехнічних виробів, зокрема салютів і феєрверків, суворо заборонено.

Поліцейські закликають громадян неухильно дотримуватися встановлених обмежень, бути відповідальними та свідомими. У разі наявності інформації щодо осіб, причетних до вказаного правопорушення, просимо негайно повідомляти на спецлінію 102 або до чергової частини відділу поліції № 1 Миколаївського районного управління поліції за телефоном 0 (63) 844 55 58.