Справу одного з ключових колаборантів на тимчасово окупованій частині Херсонщини Володимира Сальдо про викрадене українське зерно на понад 5,3 млрд грн, яке вивозили за кордон під виглядом російського, передано до суду, повідомили у середу в Офісі Генпрокурора.

Офіс Генерального прокурора 20 березня 2026 року скерував до суду обвинувальний акт щодо Володимира Сальдо – одного з ключових колаборантів на тимчасово окупованій частині Херсонщини.

За даними слідства, після захоплення регіону він добровільно очолив окупаційну адміністрацію та встановив повний контроль над аграрним сектором. У 2022 році під його керівництвом була розгорнута системна схема примусового вилучення сільськогосподарської продукції.

У фермерів відбирали зерно та інші ресурси, а підприємства тих, хто виїхав або відмовився співпрацювати з окупантами, захоплювали разом із майном і інфраструктурою, зокрема зерновими терміналами. За оцінками слідства, у такий спосіб було незаконно привласнено продукції на понад 5,3 млрд грн.

Надалі організували її масштабне вивезення: зерно транспортували автомобільним і залізничним транспортом до портів у тимчасово окупованому Криму, а також до росії. Звідти продукцію морем експортували за кордон під виглядом російського походження. Основними напрямками збуту стали Сирія, Єгипет, Туреччина та Ліван.

Дев’ять осіб, які забезпечували функціонування цієї схеми та виконували рішення окупаційної влади, вже постали перед судом. Їм інкриміновано порушення норм міжнародного гуманітарного права, зокрема положень Женевської конвенції про захист цивільного населення від 12 серпня 1949 року, а також законів і звичаїв війни.

Скерування обвинувального акта щодо Сальдо є ключовим етапом у притягненні організаторів схеми до відповідальності. Наступний крок – забезпечення покарання, зокрема в межах міжнародного правосуддя.