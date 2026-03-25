Державною екологічною інспекцією Південно-Західного округу виявлено факт незаконної порубки дерев у полезахисній лісовій смузі поблизу села Мішково-Погорілове Миколаївського району.

Факт порубки підтверджено за кількома ділянками, визначеними за географічними координатами. Роботи проведені невідомими особами без дозвільних документів.

Як повідомили в ДЕІ, фахівцями Інспекції проведено розрахунок розміру шкоди відповідно до затверджених такс. Сума збитків склала 77 875 грн.

«Незаконне знищення дерев у полезахисних смугах напряму впливає на стан ґрунтів, знижує їх захисні властивості та створює ризики деградації земель. Зібрані матеріали використовуються для подальшого реагування та встановлення винних осіб», – зазначили в Держекоінспекції.

