У Республіці Дагестан (РФ) масштабна повінь призвела до значних підтоплень та руйнувань об’єктів транспортної та критичної інфрастуктури. Наразі без світла та газу перебувають понад 300 тис. абонентів, а в сусідній Чечні також ввели режим НС.

У російському суб’єкті вже оголошено надзвичайний стан через повені та її наслідки.

Згідно з прогнозом, рясні опади з сильним вітром до 23 м/с триватимуть у регіоні до вечора неділі. У МНС РФ кажуть, що ситуація з подоланнями наслідками повені перебуває під контролем.

Місцеві пабліки повідомляють, що внаслідок паводків продовжується руйнування мостових переправ. Влада регіону підтвердила обвал двох прольотів залізничного мосту на перегоні “Хасавюрт — Кадіюрт” Північно-Кавказької залізниці. Наразі тимчасово призупинено рух поїздів у бік Чечні.

Згодом стало відомо, що в сусідній з Дагестаном Чечні також оголосили режим надзвичайної ситуації. У адміністрації Кадирова говорять, що під загрозою затоплення перебуває Грозний, Аргун та дев’ять муніципальних районів російського суб’єкта.