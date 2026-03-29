Сполучені Штати запевнили Україну, що не будуть перенаправляти на Близький Схід озброєння, продане за програмою PURL.

Про це Укрінформу розповів Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

“Було заявлено на рівні державного секретаря Рубіо – нічого нікуди не переадресовувалося із цієї програми в інші географічні куточки і з тих фондів, з того обладнання, яке призначено для України. Станом на зараз немає планів і щодо переадресації. Я навіть скажу більше, ми отримали запевнення про наповнення цієї програми, про внески до неї від ще однієї нової країни. Поки ще не можу її називати, але це означає, що ця програма діє, і вона буде розвиватися”, – сказав Сибіга.

Він додав, що програма PURL, за якою Україна закуповує озброєння у Сполучених штатів, лишається єдиним можливим інструментом для посилення стратегічних засобів ППО.